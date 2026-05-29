Белью заговорив про реванш: Наступним суперником Усика має стати Верховен

Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своєю думкою щодо протистояння між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова наводить The Stomping Ground.

Український чемпіон переміг нідерландського кікбоксера технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі.

Британець віддав належне Верховену, який вийшов на бій із чітким планом, якого дотримувався у рингу. За словами Белью, Ріко був дуже близьким до того, щоб втілити свій задум на двобій у життя, що стало б найбільшим шоком в історії бойових видів спорту.

Також Тоні закликав усіх перестати критикувати Усика, говорячи, що він вже не той, що був раніше. Белью вважає, що Олександр вийшов на бій та зробив свою роботу, попри перевагу суперника до 11-го раунду – переміг.

Ексемпіон переконаний, що суддя вчинив неправильно, коли зупинив зустріч за секунду до кінця передостанньої трихвилинки. Однак він невпевнений, що Ріко зміг би пройти 12-й раунд.

"Я вважаю, що наступним суперником Усика має стати Верховен. Ніхто інший. І я знаю, що Кабаєл терпляче чекав, і я дуже поважаю його. Гадаю, він блискучий боєць. Він боєць високого рівня, але, даруйте, ні. На Усика ніхто так не тиснув. Я не пам'ятаю, коли він востаннє програвав, дійшовши до 11-го раунду. Я можу сказати, що востаннє, коли поєдинок Усика був такий близький перед 11-м раундом, це, напевно, другий бій з Ей Джеєм. Перший бій проти Тайсона Ф'юрі був справді близьким, але потім той дев'ятий раунд усе перевернув. Я не бачив, щоб ще хтось так робив. Вперше у кар'єрі Олександра Усика переграли", – сказав Белью.

Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Нагадаємо, що нідерландський кікбоксер подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки. Нідерландець досі чекає вибачень.

Також на цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик.

