Ексбоєць UFC – про бій з Верховеном: Усику віддали перемогу, бо інакше бокс виглядав би смішно

Колишній боєць UFC Даррен Тілл поділився своєю думкою щодо перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) у Гізі.

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Він назвав бокс "злоякісним видом спорту". Водночас Тілл вважає, що українець не заслужено переміг в очному протистояння, адже, на його думку, Ріко домінував за очками та ще був у поєдинку, коли бій був зупинений.

"Усику віддали перемогу, бо інакше бокс виглядав би смішно. І я хотів, щоб Усик переміг. Це не через упередженість, тому що я величезний фанат Усика, Бівола. Це мої улюблені боксери. Але Усик програвав бій. Він не знав, як впоратися зі стилем Ріко. І знову ж таки, бокс знайшов спосіб показати себе як прогнилий спорт і зіпсувати багатьом людям ставлення до нього. Тож так, це моя чесна думка. Бокс потребує великого очищення. Це один із найбільш корумпованих видів спорту", – заявив Тілл.

Колишній боєць відзначив, що нідерландський кікбоксер приголомшив Усика своїм стилем боксу, до якого українець просто не звик. За його словами, через це Олександру було складно протистояти Ріко.

"До тієї зупинки бою Ріко виглядав краще. Але йому мали дати шанс продовжити до 12-го раунду. І якби Усик його вже потім чисто зупинив — жодних питань. Але я думаю, що справа була саме в дуже незручному супернику, якого Усик не міг розкусити. Це лише моя думка", – зазначив Даррен.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. За секунду до закінчення трихвилинки суддя зупинив бій.

Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки. Нідерландець досі чекає вибачень.

