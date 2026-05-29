Має піти на пенсію як король: ексчемпіон дав пораду Усику після битви з Верховеном

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками щодо майбутнього Олександра Усика (25-0, 16 КО) після непростої перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Британець розповів, яким бачить ідеальний сценарій розвитку подій для українського чемпіона. Він вважає, що той має не робити великої паузи після цього бою та тріумфально повісити рукавички на цвях, поки вік остаточно не дав про себе знати.

"Чесно кажучи, я не впевнений, чи хочу бачити реванш. Мені б хотілося побачити поєдинок Усика проти Кабаєла, але Ріко, безперечно, заслуговує на великий бій. Може, влаштуйте йому битву з кимось іншим. Нехай б'ється із Ф'юрі або Ей Джеєм. А Усику зараз потрібно бути активним. Один, може, максимум два поєдинки, просто завершити кар'єру та піти на пенсію як король, яким він є", – сказав Фроч.

Зазначимо, що наразі найбільш ймовірним наступним суперником Олександра Усика вважається Агіт Кабаєл. Очікується, що вони можуть розділити ринг до кінця 2026 року.

Напередодні німець вкотре звернувся до об'єднаного чемпіона світу. Він закликав його прийняти виклик або звільнити пояс WBC.