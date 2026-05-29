Я некоронований король: Верховен вимагає вибачень після бою з Усиком
Нідерландець Ріко Верховен вважає себе "некоронованим королем" важкої ваги після своєї суперечливої поразки від Олександра Усика.
Його слова передає The Athletic.
Боєць був розчарованим рішенням рефері зупинити бій в 11-му раунді.
"Я був дуже розчарований, тому що дуже цього хотів, і можливість вийти в той 12-й раунд у мене забрали. І можливість для Усика потенційно нокаутувати мене в 12-му раунді також у нього забрали. Тож це була втрата для всіх. Я все ще боровся, я не був серйозно травмований, і 11-й раунд закінчився.
Ми подали апеляцію на рішення. Ми не будемо оголошувати себе переможцями або щось таке, але я сподіваюся на вибачення. Просто вибачення – вони мають сказати щось на кшталт: "Так, ти маєш рацію, ми могли б зробити краще". І все. Я відчуваю себе некоронованим королем", – підсумував Ріко.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.
Нагадаємо, що нідерландський кікбоксер подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.
Також на цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик.
