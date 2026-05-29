Я некоронований король: Верховен вимагає вибачень після бою з Усиком

Нідерландець Ріко Верховен вважає себе "некоронованим королем" важкої ваги після своєї суперечливої ​​поразки від Олександра Усика.

Його слова передає The Athletic.

Боєць був розчарованим рішенням рефері зупинити бій в 11-му раунді.

"Я був дуже розчарований, тому що дуже цього хотів, і можливість вийти в той 12-й раунд у мене забрали. І можливість для Усика потенційно нокаутувати мене в 12-му раунді також у нього забрали. Тож це була втрата для всіх. Я все ще боровся, я не був серйозно травмований, і 11-й раунд закінчився.

Ми подали апеляцію на рішення. Ми не будемо оголошувати себе переможцями або щось таке, але я сподіваюся на вибачення. Просто вибачення – вони мають сказати щось на кшталт: "Так, ти маєш рацію, ми могли б зробити краще". І все. Я відчуваю себе некоронованим королем", – підсумував Ріко.