Гірн закликав Усика провести негайний реванш з Верховеном

Британський промоутер Едді Гірн пропонує чемпіону світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (25-0, 16 КО) провести реванш проти нідерландця Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова цитує Boxing News 24.

Оскільки бій між Усиком та Верховеном був дуже близьким, українському боксеру не варто зволікати з реваншем. Ба більше, заради другої зустрічі з нідерландцем Олександр мав би відмовитися від поєдинку з обов'язковим претендентом на титул WBC Агітом Кабаєлом.

"Якби я був Усиком, я б одразу провів реванш з Ріко Верховеном у Нідерландах і, ймовірно, там би й завершив кар'єру з перемогою.

Знаєте, я не думаю, що йому обов'язково треба битися з Кабаєлом. Він і так великий боєць. Що йому ще доводити? Але я думаю, що результат цього бою дає йому привід провести реванш.

Послухайте, я не кажу, що люди не були в захваті від бою, але ніхто не давав Ріко шансів. Тепер, особливо в Нідерландах, вважатимуть, що він може перемогти. Можливо, так і є, але я думаю, що Усик у реванші виступить краще", – сказав Гірн.