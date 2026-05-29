Гірн закликав Усика провести негайний реванш з Верховеном
Британський промоутер Едді Гірн пропонує чемпіону світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (25-0, 16 КО) провести реванш проти нідерландця Ріко Верховена (1-1, 1 КО).
Його слова цитує Boxing News 24.
Оскільки бій між Усиком та Верховеном був дуже близьким, українському боксеру не варто зволікати з реваншем. Ба більше, заради другої зустрічі з нідерландцем Олександр мав би відмовитися від поєдинку з обов'язковим претендентом на титул WBC Агітом Кабаєлом.
"Якби я був Усиком, я б одразу провів реванш з Ріко Верховеном у Нідерландах і, ймовірно, там би й завершив кар'єру з перемогою.
Знаєте, я не думаю, що йому обов'язково треба битися з Кабаєлом. Він і так великий боєць. Що йому ще доводити? Але я думаю, що результат цього бою дає йому привід провести реванш.
Послухайте, я не кажу, що люди не були в захваті від бою, але ніхто не давав Ріко шансів. Тепер, особливо в Нідерландах, вважатимуть, що він може перемогти. Можливо, так і є, але я думаю, що Усик у реванші виступить краще", – сказав Гірн.
Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді. До зупинки бою нідерландець володів незначною перевагою над українцем.
Після поєдинку Верховен подав протест на результат бою з Усиком. Кікбоксер переконаний, що рефері не повинен був зупиняти бій.