Верховен зізнався, чи зміг переглянути повтор бою з Усиком після прикрої поразки

Денис Іваненко — 29 травня 2026, 11:26
Ріко Верховен
Denys Didkivskyi

Ріко Верховен (1-1, 1 КО) розповів, чи передивлявся поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО) за титул WBC.

Його слова передає The Ring.

Нідерландський кікбоксер заявив, що зробив це. Він не мав із цим проблем, попри прикру кінцівку, і загалом задоволений тим, як втілював план тренера на бій у ринзі.

"Так. я його подивився, мені було не важко це зробити. До останніх 30 секунд 11-го раунду в мене все було нормально. Їх я також переглянув, просто дивився й усе. Я припустився помилки – нарвався на той аперкот. Добре, на цьому все", – сказав Верховен.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом. Рефері зупинив бій за секунду до завершення 11 раунду, коли українець почав забивати нідерландця в кутку рингу.

Перед цим кікбоксер також опинився в нокдауні. Без урахування тієї 3-хвилинки Олександр мінімально поступався за записками суддів – 94:96 і двічі по 95:95.

