Усик звернувся до фанів після тріумфу над Верховеном: Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) звернувся до уболівальників після переможного бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Український боксер розповів, що вже встиг повернутися до родини, та подякував усьому українському народу за підтримку.

"Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні. Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є. Усім тим, хто не вірить в те, що він може, повірте – ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете. Ви неймовірні. Продовжую залишатися на світлій стороні. Дорога продовжується. Світло світить ще сильніше, аніж воно світило. І все неймовірно чудово. Добра", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Після бою було багато дискусій навколо фінального рішення рефері про зупинку двобою за секунду до закінчення 11-го раунду.

Нідерландський кікбоксер подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

На цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик. Також Олександр прокоментував протест від Ріко.