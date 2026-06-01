Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Настав час гнати коней: Кабаєл вимагає поєдинок з Усиком

Олександр Булава — 1 червня 2026, 20:38
Настав час гнати коней: Кабаєл вимагає поєдинок з Усиком
Усик і Кабаєл
Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вимагає бою з володарем титулу WBC Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це він розповів в Інстаграм.

"Я мовчав уже достатньо довго. Тепер настав час гнати коней.

WBC хоче побачити цей бій. Вболівальники теж цього хочуть. А ти (Усик) погодився на нього на рингу.

Тож, Усик: давай зробимо це.

А якщо ні, то звільни титул і дай шанс наступному поколінню зайняти твоє місце", – заявив Кабаєл.

Німецький боксер прикріпив відео, в якому не може зв'язатися з Усиком та обговорює потенційний бій з промоутером та президентом WBC Маурісіо Сулейманом.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.

Олександр Усик Агіт Кабаєл

Олександр Усик

Хочу забрати всі пояси: Дюбуа націлився на третій бій з Усиком
У кожного чемпіона свій час: Кличко висловився про можливий бій з Усиком
Кличко оцінив потенційного суперника Усика
Брат Ф'юрі зізнався, як Тайсон може вплинути на кар'єру Усика
Триматися подалі від Ріко: тренер Дюбуа зробив пораду Усику

Останні новини