Настав час гнати коней: Кабаєл вимагає поєдинок з Усиком

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вимагає бою з володарем титулу WBC Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це він розповів в Інстаграм.

"Я мовчав уже достатньо довго. Тепер настав час гнати коней. WBC хоче побачити цей бій. Вболівальники теж цього хочуть. А ти (Усик) погодився на нього на рингу. Тож, Усик: давай зробимо це. А якщо ні, то звільни титул і дай шанс наступному поколінню зайняти твоє місце", – заявив Кабаєл.

Німецький боксер прикріпив відео, в якому не може зв'язатися з Усиком та обговорює потенційний бій з промоутером та президентом WBC Маурісіо Сулейманом.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.