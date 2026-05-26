Рефері не почув гонг: Ф’юрі пояснив зупинку бою Усик – Верховен

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 14:43
Бій Усика і Верховена
Денис Дідківський

Британський тренер Пітер Фʼюрі, який готував Ріко Верховена (1-1, 1 КО) до бою з Олександром Усиком (25-0, 16 КО), висловився про дії судді, який зупинив поєдинок в 11-му раунді.

Його слова цитує Boxing Scene.

На думку Пітера Ф'юрі, рефері припустився невимушеної помилки, оскільки не почув гонг.

"Найкращий спосіб вирішити будь-яку суперечку — це піти і поставити запитання тій людині, яка це зробила, чи не так? Я сказав: "Ви припустилися помилки." Він відповів мені – і це дуже важливо: "Пітере, я не почув гонг."

Я сказав: "Ось у це я вірю", тому що я теж не почув гонгу… Очевидно, все відбувалося в розпалі моменту. Тому я назву це справжньою помилкою. Ви не можете звинувачувати людину в чомусь іншому. Це було б безглуздо. Фактів немає, і я поговорив із ним, і він чесно сказав, що не почув гонг", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом. До 11-го раунду нідерландець володів незначною перевагою. Втім, у переостанній трихвилинці Усик відправив Верховена у нокдаун, а згодом почав добивати суперника. У підсумку рефері вирішив запинити бій за кілька секунд до гонгу.

Після бою Верховен висловив здивування рішенням судді. Нідерландець переконаний, що бій мав продовжуватися. Згодом команда нідерландця подала протест на результат бою з Усиком.

