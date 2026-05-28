Богачук розповів, чому Усику було важко протистояти Верховену: Він дуже незручний стилістично

Сергій Богачук (27-4, 24 КО) поділився своєю думкою з приводу переможного поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Про це він розповів для Sport-express.

Український боксер розповів, що одразу зрозумів, чому Олександру було так складно протистояти нідерландському кікбоксеру.

"Бувають боксери дуже незручні – кострубаті, нестандартні, фізично сильні. Усик завжди вигравав за рахунок темпу: він просто "ламає" суперника наприкінці бою. А тут Верховен був дуже добре фізично готовий. Чесно, я думав, що максимум до шостого раунду його вистачить. Але він стояв і продовжував працювати на високих обертах. Ще й постійно ліз уперед, намагався дістати Усика. І це було незвично", – заявив Богачук.

Також 31-річний боєць додав, що майже ніхто не бачив Ріко у серйозних поєдинках, тому, за його словами, Усику було важко якісно підготуватися до цієї зустрічі.

"Він дуже незручний стилістично. Буває, виходить якийсь незрозумілий суперник, і ти просто не можеш зрозуміти, як під нього підлаштуватися: як зайти, як правильно вдарити, як скоротити дистанцію. І плюс він був фізично сильний. Це дуже важливо. Він постійно рухався, працював у своєму дивному ритмі. Я думав: ще кілька раундів – і Усик його зламає. Але він продовжував рухатися далі", – сказав Сергій.

Про відсутність інформації про Верховена наголосив сам Усик. До цього двобою нідерландець провів лише один поєдинок за правилами боксу. 26 квітня 2014 року Ріко переміг угорця Яноша Фінфера.

Раніше Олександр зухвало прокоментував важку перемогу над Ріко. Натомість нідерландський кікбоксер вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

