Кабаєл оцінив можливу битву з Усиком: Це грошовий бій

Тимчасовий чемпіон WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вчергове висловився про потенційний бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає DAZN.

Німецький боксер розповів, на якій арені хотів би побоксувати з українським чемпіоном. Кабаєл обрав "Фельтінс-арена" у Гельзенкірхені, яка є домашньою для Шальке, або "Еспріт-Арена" у Дюссельдорфі, яка вміщує 65 тисяч фанів.

"Він розуміє, що я маю величезну підтримку в Німеччині. Цим поєдинком ми здатні зібрати повний стадіон. Він знає, що поєдинок проти Кабаєла – це грошовий бій", – сказав Агіт.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

