Кабаєл пояснив, чому Усику було складно битись проти Верховена

Тимчасовий чемпіон WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розповів, чому Олександру Усику (25-0, 16 КО) було складно перемогти Ріко Верховена (1-1, 1 КО) у Гізі.

Його слова передає The Ring.

Німецький боксер скидає все на українця, якому на початку цього року виповнилося 39 років. Водночас Кабаєл відзначив незвичайний стиль нідерландського кікбоксера.

"Я думаю, що він старий. Йому 39 років, але я думаю, що Ріко мав дуже незвичайний стиль. Усику було важко з цим. Неможливо подивитися бої Ріко. Він не розумів, який у нього план. Я думаю, саме тому ситуація для Усика була іншою. Коли він б'ється з іншими хлопцями, у нього є так багато боїв, які він може переглянути, і він може скласти план гри на ці бої. Я думаю, що це було проблемою для Усика", – сказав Олександр.

Також Кабаєл висловився про можливий двобій проти Усика. Агіт називає стадіон у Дюссельдорфі найкращим місцем для поєдинку, який вміщує 70 тисяч фанів боксу.

Непереможений німець зазначив, що у Німеччині проживає чимало земляків Олександра.

"Я думаю, що ви ніколи не почуєте такої атмосфери на арені, коли приїдете. У Німеччині на мій останній бій ми розпродали арену за чотири-п'ять днів. Усі люди з Великої Британії, люди, які працюють у боксі 20-30 років, казали нам: "Ми ніколи не бачили такої атмосфери". Коли бій відбудеться в Німеччині з Усиком, ви приїдете до Німеччини, ви побачите це, і я обіцяю вам, що ви не забудете цього в своєму житті", – заявив Кабаєл.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг у Гізі, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Ріко Верховена, якого він вже одного разу переміг.

