Усик анонсував вечір боксу своєї промоутерської компанії

Наступний вечір боксу від Usyk-17 Promotions, промоутерської компанії чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО), відбудеться у серпні.

Про це український боксер повідомив в Інстаграм.

"Usyk 17 Promotions повертається з новим вечором боксу – нові поєдинки, нові імена та атмосфера, заради якої ми всі збираємось навколо рингу. Ми готуємо ще більше емоцій, напруги та моментів, які залишаються в памʼяті надовго", – йдеться в повідомленні.

Дата, місце та імена боксерів наразі невідомі.

Нагадаємо, 21 березня, компанія провела вечір боксу в Лісниках під назвою Rising Stars. Тоді відбулося 10 поєдинків, а деякі з них були дуже знаковими. Олександр Хижняк переможно дебютував на профі-рингу, а в головному бою події Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса, захистивши титули IBF International і WBA Continental.

Також тріумфально провела дебют Кіра Макогоненко.