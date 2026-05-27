Це треба бачити: Туркі Аль-Шейх показав у slow-mo, як Усик знищив Верховена

Голова Riyadh Season Туркі Аль-Шейх опублікував у соцмережах ефектне slow-motion відео вирішального моменту бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

На кадрах у сповільненому повторі показано останню хвилину 11-го раунду, коли український чемпіон остаточно переламав хід поєдинку та змусив суперника капітулювати.

Відео виглядає максимально кінематографічно: Усик майстерно ухиляється від атак Верховена, читає рухи нідерландця та починає розбивати його точними попаданнями. Кульмінацією став потужний аперкот, після якого Ріко опинився у нокдауні.

Після відновлення бою українець миттєво кинувся добивати суперника серією ударів, а рефері був змушений втрутитися та зупинити поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.

Нагадаємо, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Ріко Верховена, якого він вже одного разу переміг.

Наразі точно невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Проте найбільш ймовірним варіантом називається Агіт Кабаєл і напередодні промоутер Френк Воррен назвав навіть потенційну дату та місце цього протистояння.

Раніше повідомлялося, що журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої вагової категорії.