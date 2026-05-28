Президент WBC назвав наступного суперника Усика: Бій має відбутися цього року

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів, що наступним суперником Олександра Усика (25-0, 16 КО) повинен стати Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО).

Його цитує сайт WBC.

Німецький боксер є тимчасовим чемпіоном WBC у гевівейті та обов'язковим претендентом на битву проти українця. Очільник переконаний, що Кабаєл заслужив на те, аби отримати двобій проти Усика.

"Він заслужив це право. Він брав участь у тому грандіозному шоу надважковаговиків три роки тому в Саудівській Аравії та переміг усіх, включаючи Френка Санчеса, який і сам щойно здобув неймовірну перемогу. Бій між Агітом та Олександром має відбутися цього року. Ми офіційно замовимо його, а далі подивимося. В Агіта чудові удари по корпусу. Він не такий високий, як більшість надважковаговиків, але дуже хоробрий", – заявив Сулейман.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.

Раніше непереможений німець розповів, чому українцю так складно було у зустрічі проти Верховена, а також назвав рахунок протистояння.