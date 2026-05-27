Лапін назвав умову для наступного бою Усика

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика, розповів про плани українського боксера.

Його слова передає Boxing News.

"З ким Усик битиметься далі? Зараз все залежить від двох речей: від відповідної пропозиції та самого бажання чемпіона.

Олександру більше нічого не потрібно доводити. Він зараз у такому становищі, що сам вибирає, що його цікавить далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соцмережах не вплинуть на його рішення.

Якщо наступний бій відбудеться, то це буде тому, що це буде справді велика подія", – підсумував Лапін.