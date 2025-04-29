Зіграє легендарного українського бійця: Усик засвітився у трейлері фільму зі "Скалою"

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується до дебюту в Голлівуді – і не в якому-небудь фільмі, а в амбітному проєкті "The Smashing Machine".

Головні ролі в стрічці виконують зірки першої величини: Емілі Блант і зірка реслінгу Дуейн "Скала" Джонсон.

Фільм розповідає історію Марка Керра – американського борця, який став зіркою MMA у 1990-х, але водночас боровся з особистими демонами поза октагоном. Ця стрічка обіцяє бути драматичною, жорсткою та чесною, як сам спорт, у якому змагались її герої.

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Але для українських глядачів інтрига особлива: Усик зіграє Ігоря Вовчанчина – культового українського кікбоксера і бійця MMA, що залишив слід у світовій історії єдиноборств.

Скільки часу на екрані дістанеться Олександру – поки що невідомо, але в трейлері він уже з’являється, і це явно не просто епізод без значення.

Прем'єра фільму "The Smashing Machine" запланована на 3 жовтня, і вже зараз вона викликає неабиякий інтерес.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа.

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Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною. Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра. Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.