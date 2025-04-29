Зіграє легендарного українського бійця: Усик засвітився у трейлері фільму зі "Скалою"
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується до дебюту в Голлівуді – і не в якому-небудь фільмі, а в амбітному проєкті "The Smashing Machine".
Головні ролі в стрічці виконують зірки першої величини: Емілі Блант і зірка реслінгу Дуейн "Скала" Джонсон.
Фільм розповідає історію Марка Керра – американського борця, який став зіркою MMA у 1990-х, але водночас боровся з особистими демонами поза октагоном. Ця стрічка обіцяє бути драматичною, жорсткою та чесною, як сам спорт, у якому змагались її герої.
Але для українських глядачів інтрига особлива: Усик зіграє Ігоря Вовчанчина – культового українського кікбоксера і бійця MMA, що залишив слід у світовій історії єдиноборств.
Скільки часу на екрані дістанеться Олександру – поки що невідомо, але в трейлері він уже з’являється, і це явно не просто епізод без значення.
Прем'єра фільму "The Smashing Machine" запланована на 3 жовтня, і вже зараз вона викликає неабиякий інтерес.
Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа.
Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною. Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, посварившись з одним із журналістів та тренером британця.
Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра. Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.