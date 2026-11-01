Пресинг проти елітного захисту: огляд бою Альварес – Мбіллі

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, відбувся бій між Саулем Альваресом (64-3-2, 39 KO) та Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO).

Канело переміг одностайним рішенням суддів. Це дозволило йому забрати титул WBC у середній вазі, який належав французу.

Огляд бою Сауль Альварес – Крістіан Мбіллі

У перших чотирьох раундах Крістіан добре пресингував, викидав багато ударів, старався тиснути.

Мексиканець досить успішно виходив із небезпечних ситуації, але зі свого боку не загострював.

Усе змінилося з п'ятого раунду. Сауль додав темпу, а "батарея" чемпіона світу почала просідати.

Перевага Альвареса зростала. 31-річний Крістіан "подавав ознаки життя", але в більшості випадків був передбачуваним для 36-річного Канело.

Нагадаємо, на початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.