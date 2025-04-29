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Усик і Дюбуа провели дуель поглядів

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 18:17
Усик і Дюбуа провели дуель поглядів
Усик та Дюбуа
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели битву поглядів за підсумками пресконференції у Лондоні.

Цього разу дуель поглядів пройшла спокійно, без штовханини, як на "Вемблі" напередодні. Попри це британець не витримав тиску та першим відвернувся від українця.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше тренер британця звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.

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