Усик і Дюбуа провели дуель поглядів

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели битву поглядів за підсумками пресконференції у Лондоні.

Цього разу дуель поглядів пройшла спокійно, без штовханини, як на "Вемблі" напередодні. Попри це британець не витримав тиску та першим відвернувся від українця.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше тренер британця звинуватив Усика в обмані всього боксерського світу.