Клімас: Не називайте Усика шахраєм

Менеджер українського боксера Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас під час пресконференції, присвяченої другому бою проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) не погодився зі звинуваченнями команди британця у шахрайстві.

"Олександр показав, на що він здатний. Гарантую вам: якби рефері почав рахунок, він би підвівся на ноги. Не називайте мого хлопця шахраєм, бо він не обманював. Він отримав можливість відпочити — і скористався нею. Я впевнений, що вас теж коли-небудь били в пах, і ви знаєте, яке це відчуття. Але він справді отримав удар в пах. Він упав. Рефері не рахував. Рефері дав йому час. Якщо хочете щось сказати — звертайтесь до рефері, а не до мого хлопця", – заявив Клімас.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому поєдику британський боксер відправив українця в нокдаун забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі. Чарльз на пресконференції звинуватив Усика в тому, що той обманув увесь світ у контроверсійному епізоді з ударом нижче пояса.