Усик зніметься в одному фільмі з Двейном Джонсоном

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) візьме участь у зйомках американського фільму Smashing Machine ("Ударна машина").

Про це стало відомо зі сторінки фільму на порталі Internet Movie Database.

Сюжет майбутнього фільму будуватиметься навколо колишнього бійця Марка Керра. Роль головного героя виконає відомий кіноактор та реслер WWE Двейн "Скала" Джонсон.

Усик зіграє українського бійця Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Керра — спершу нокаутом, а потім одноголосним рішенням суддів. Однак результат першого бою між ними згодом анулювали.

Окрім Усика та Джонсона, у фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Прем’єра запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, що наступний бій українського чемпіона може відбутися вже в жовтні цього року. Тайсон Ф’юрі підтвердив, що збирається скористатися опцією реваншу.