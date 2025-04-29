Майстер на всі руки: Усик полагодив лампу на зустрічі із командою Дюбуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик не лише вправний на ринзі, але й майстер на всі руки.

Українець під час зустрічі із командою Даніеля Дюбуа зробив добру справу, полагодивши світло у приміщенні.

Усик попросив викрутку і за хвилину зробив всю роботу лондонських електриків, отримавши за це оплески від присутніх.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Усик проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі".

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Напередодні Олександр вступив у перепалку з членом команди Дюбуа щодо суперечливого удару нижче пояса в першому поєдинку, домовившись побитися на кулаках.

Раніше повідомлялося, що українець дав інтерв'ю відомому британському журналісту.