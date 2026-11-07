Рогава провів дуель поглядів із Тейлором перед титульним боєм

Український боксер Цотне Рогава (13-1, 8 КО) провів фінальну дуель поглядів з американцем Прайсом Тейлором (13-0, 8 КО) напередодні поєдинку за вакантний титул Північноамериканської боксерської федерації (NABF) у надважкій вазі.

Бій відбудеться в ніч на 8 листопада 2026 року на арені Kiva Auditorium в Альбукерке (США). Напередодні суперники пройшли офіційну процедуру зважування:

Прайс – 123,1 кг

Рогава - 118,93 кг

Рогава, який представляв Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, має значний досвід виступів в аматорському боксі та кікбоксингу. Єдиної поразки на професійному ринзі він зазнав у 2025 році від Ахмеда Крніча у чвертьфіналі турніру WBC Grand Prix.

У травні 2026 року український боксер повернувся на переможний шлях, здолавши Маурісіо Леона Переса одноголосним рішенням суддів.

Прайс Тейлор розпочав професійну кар'єру в грудні 2023 року та наразі має в активі 13 перемог без поразок. У 2026 році американець уже тричі виходив на ринг. Поєдинок проти Рогави стане для нього першою нагодою завоювати професійний чемпіонський титул.