Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО) проведе другий бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Український боксер після завершення пресконференції з британським боксером у Лондоні, яка була присвячена реваншу, він заявив, що вирушає до тренувального табору для підготовки.

"Усім дякую. Ми вирушаємо в тренувальний табір. Побачимося пізніше", – заявив Усик.

"Boxing lesson" posters...



Team Usyk lay down the gauntlet to Team Dubois... #UsykDubois2 | July 19 | Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/LO4eRds3fv — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 29, 2025

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.