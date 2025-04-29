Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО) проведе другий бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).
Український боксер після завершення пресконференції з британським боксером у Лондоні, яка була присвячена реваншу, він заявив, що вирушає до тренувального табору для підготовки.
"Усім дякую. Ми вирушаємо в тренувальний табір. Побачимося пізніше", – заявив Усик.
Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.
Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.
Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.
Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.
Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.