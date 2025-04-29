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Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 18:42
Усик розпочав тренувальний табір перед реваншем з Дюбуа
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО) проведе другий бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Український боксер після завершення пресконференції з британським боксером у Лондоні, яка була присвячена реваншу, він заявив, що вирушає до тренувального табору для підготовки.

"Усім дякую. Ми вирушаємо в тренувальний табір. Побачимося пізніше", – заявив Усик.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

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