Усик: Знаєте, що я кажу скептикам? Побачимо

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик під час пресконференції, присвяченій бою проти Даніеля Дюбуа, вступив у перепалку з тренером свого суперника, Доном Чарльзом.

Українець розповів йому, як ставиться до своїх скептиків.

"Це моє, моє життя. Багато хто казав: "Ти не завоюєш пояс у хевівейті, ти не завоюєш чотири пояси у першій важкій вазі". Знаєте, що я їм кажу? Побачимо. Побачимо. Для мене це не має значення. Це мій шлях. Просто мій шлях. Я поважаю, я справді поважаю тебе, цю команду, я поважаю всіх своїх суперників", – заявив Усик.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому поєдинку британський боксер відправив українця в нокдаун забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі. Чарльз на пресконференції звинуватив Усика в тому, що той обманув увесь світ у контроверсійному епізоді з ударом нижче пояса.