Мексиканський гамбіт: Канело впевнено перебоксував Мбіллі у бою за титул WBC

Чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-1-1, 24 KO) та колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (64-3-2, 39 KO) провели бій в Ер-Ріяді.

Переможцем став Канело одноголосним рішенням суддів. Чинний чемпіон виглядав добре у перші 4 раунди, проте потім зірковий фаворит довів свій клас, повністю перебоксувавши європейця.

Бокс

Сауль Альварес – Крістіан Мбіллі UD12 (115:112, 116:111, 117:110)

У першому раунді француз наступав, але без особливих успіхів. Мексиканець діяв у звичному для себе стилі, вичікуючи шансу. Перед самісіньким гонгом він таки доправив боковий у обличчя Мбіллі.

Потім Канело додав швидкості, але кінцівка другого раунду залишилася за його суперником. У схожому стилі пройшли й раунди №3 та №4. Сауль спокійно працював другим номером, іноді пропускаючи удари. Що ж, у такому стилі не виграти за очками, але у боксі вже було безліч боїв де 10:9 рахували в кут іменитого спорсмена, а не того, хто був кращим у ринзі.

Перелом у поєдинку розпочався з п'ятої трьохвилинки. Канело діставав кулаками акцентованіше, а швидкість опонента знизилася. У сьомому раунді Сауль кілька разів "хитнув" Мбіллі.

Ба більше – рефері згодом зняв із чинного чемпіона бал за удари по потилиці.

The ref takes a point from Mbilli 😳 🎟️ Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeo0Px | Live Now on DAZN | Mexico vs The World | @RiyadhSeason https://t.co/XiibysoJwS — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 31, 2026

Крістіан надалі старався "сипати" ударами, але став геть передбачуваним для зіркового мексиканця. Велика кількість ударів француза потрапляли в блок або летіли повз ціль.

У фінальному раунді Канело провокував чемпіона вигуками: "More! More!". До честі боксерів обидва в останні секунди влаштували бійку, де кожен отримав по обличчю.

Oh Canelo wants all the smoke 💨 🎟️ Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeoyF5 | Live Now on DAZN | Mexico vs The World | @RiyadhSeason https://t.co/OPFDhCstKx — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 31, 2026

31-річний Мбіллі та 36-річний Альварес востаннє виступали в одному боксерському карді у Лас-Вегасі у вересні 2025 року. Мбіллі завершив свій 10-раундовий поєдинок унічию з Лестером Мартінесом.

Водночас Теренс Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.