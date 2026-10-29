"Базука" з Пуерто-Рико: пам'яті абсолютного рекордсмена боксу Вільфредо Гомеса

29 жовтня 1956 року народився видатний пуерториканський боксер Вільфредо Гомес. Він не дожив лише 19 днів до свого 70-річчя, померши після двох тижнів у лікарні, куди потрапив через проблеми з легенями.

"Чемпіон" згадує шлях людини, яка здобула чемпіонські титули у трьох вагових категоріях, перетворила нокаути на власну візитівку та залишила після себе рекорд, що пережив цілу епоху.

Вільфредо Гомес Getty Images

Початок спортивного шляху

Майбутній чемпіон виріс у Лас-Монхас, небагатому районі Сан-Хуана. Саме там хлопець знайшов справу, яка невдовзі зробить його відомим далеко за межами невеликого карибського острова.

Вже у 15 років Гомес поїхав на Олімпіаду-1972 до Мюнхена, але програв там перший поєдинок. Проте лише через два роки у Гавані він став одним із головних героїв першого в історії чемпіонату світу з аматорського боксу.

Юний пуерториканець не залишив суперникам шансів: чотири поєдинки – усі дострокові перемоги. У фіналі він зупинив кубинця Луїса Хорхе Ромеро, позбавивши господарів турніру ще одного "золота".

За словами самого Вільфредо, його виступ на тому турнірі справив таке враження, що Фідель Кастро запропонував йому залишитися на Кубі та продовжити аматорську кар'єру. Він відмовився, адже хотів іншого – стати професіоналом, здобути славу та заробити гроші. І вже за кілька місяців зробив перший крок до своєї мети.

Фідель Кастро Getty Images

Легендарний рекорд "Базуки"

16 листопада 1974 року Гомес дебютував на професійному рингу в Панамі. Початок виявився несподівано скромним: шість раундів із Хасінто Фуентесом завершилися нічиєю. Наступні 32 поєдинки він виграв нокаутом.

Так народжувалася "Базука" – прізвисько, якому боксер надав майже буквального змісту. Він умів не лише бити сильно: змінював дистанцію, знаходив момент для контратаки, поєднував швидкість із точністю.

У 1977-му, піднявшись після нокдауну в першому раунді, Вільфредо зупинив південнокорейця Дон Кюн Йома у 12-му й у 20 років став чемпіоном світу за версією WBC у другій легшій вазі.

Попереду були шість років беззаперечного домінування в дивізіоні. За цей час Гомес 17 разів захистив чемпіонський пояс нокаутом – досі цей рекорд "Базуки" залишається неперевершеним.

Чи не найгучніший виклик чекав на нього у жовтні 1978 року. До Сан-Хуана приїхав мексиканець Карлос Сарате – непереможений чемпіон із рекордом 52-0, який завершив 51 бій достроково. На двох вони мали 73 перемоги, одну нічию та 72 нокаути – ці боксери звикли не чекати фінального гонга.

28 жовтня, за день до свого 22-річчя, "Базука" вийшов проти Сарате на арені Роберто Клементе. Він не кинувся вперед сліпо: спочатку шукав дистанцію, ловив мексиканця на помилках, поступово нарощував перевагу. У четвертому раунді Карлос двічі опинився на настилі, а вже на початку п'ятого Гомес знову відправив суперника в нокдаун. Кут мексиканця викинув білий рушник, визнавши поразку.

Того вечора Вільфредо не просто захистив чемпіонський пояс. Він зупинив одного з найнебезпечніших нокаутерів свого покоління й остаточно закріпив власне місце серед зірок світового боксу.

Перша поразка великого панчера

До серпня 1981 року Гомес залишався непереможеним професіоналом. Перехід у напівлегку вагу мав принести йому другий титул, але на шляху стояв Сальвадор Санчес. Їхній бій у Лас-Вегасі назвали "Битвою маленьких гігантів".

План "Базуки" почав руйнуватися вже в першому раунді. Мексиканець відправив його в нокдаун, а далі методично зустрічав атаки суперника точними ударами. Пуерториканець продовжував йти вперед навіть тоді, коли на його обличчя було боляче дивитись. У восьмому раунді рефері зупинив поєдинок – серія із 32 перемог нокаутом завершилася його власною достроковою поразкою.

Згодом Гомес визнавав, що припустився помилок у підготовці до того бою. Він дуже прагнув реваншу, однак Санчес не поспішав із повторною зустріччю, маючи інші плани. У серпні 1982-го, менш ніж через рік після їхнього протистояння, мексиканець трагічно загинув в автомобільній аварії.

Попри принципове суперництво, Вільфредо приїхав до Мексики, щоб попрощатися з колишнім опонентом. Він привіз квіти та віддав шану боксеру, який завдав йому першої поразки на профі-рингу.

Найважчий бій у кар'єрі

Після тієї поразки "Базука" повернувся у свою вагову категорію, де продовжив захищати чемпіонський пояс. 3 грудня 1982 року в Новому Орлеані його чекав суперник, який змусив працювати Гомеса на межі. Мексиканець Лупе Пінтор не ламався під ударами та не відступав, навіть коли здавалося, що продовжувати неможливо.

Їхнє протистояння на арені "Супердоум" перетворилося на виснажливий обмін ударами, в якому обидва платили надзвичайно високу ціну за кожен раунд. Уже після третього на обличчі пуерториканця були явно помітні сліди від пропущених.

У пізніх раундах лікар оглядав його через набряки, але чемпіон залишався на ногах і продовжував шукати вирішальний удар. Здавалося, що ця битва триватиме всю регламентовану дистанцію у 15 раундів, проте цього не сталось.

У чотирнадцятому Гомес двічі відправив Пінтора на настил, і рефері зупинив поєдинок. Третій раунд їхнього протистояння журнал The Ring згодом визнав найкращим раундом 1982 року.

Пізніше "Базука" саме Лупе називав найважчим суперником у своїй кар'єрі. Він згадував, що завдавав мексиканцю потужних ударів, однак той продовжував битися. Ця перемога стала сімнадцятим та останнім достроковим захистом титулу пуерториканця у другій легшій вазі.

Боксерська спадщина та життя поза рингом

Гомес міг залишитися в історії як неперевершений король однієї категорії, але прагнув більшого. У березні 1984 року він переміг свого земляка Хуана Лапорте та став чемпіоном WBC у напівлегкій вазі.

Наприкінці року програв пояс Азумі Нельсону, однак не зупинився. У травні 1985-го "Базука" здолав Роккі Локріджа рішенням більшості суддів і завоював титул WBA вже у другій напівлегкій вазі.

Третє чемпіонство далося дорогою ціною. Бій із Локріджем тривав 15 раундів, після яких Гомес зазнав серйозних ушкоджень, зокрема горла, і лікарі радили йому завершити кар'єру. Та остаточно він попрощався з рингом лише у 1989-му, залишивши після себе 44 перемоги, три поразки й одну нічию. Із 44 звитяг 42 були здобуті нокаутом.

У 1995 році Вільфредо включили до Міжнародного залу боксерської слави. Журнал The Ring згодом поставив його на 13-те місце серед ста найвидатніших панчерів усіх часів, де він випередив легендарного Роккі Марчіано.

Але спадщина пуерториканця не вичерпується навіть такими оцінками: він залишив еталон домінування у другій легшій вазі, цілу низку боїв із найкращими мексиканськими чемпіонами та образ спортсмена, який умів не лише перемагати суперників, а й визнавати їхню велич.

Після завершення кар'єри Гомес не відійшов від боксу. Він співпрацював із Федерацією боксу Пуерто-Рико, працював із молодими спортсменами та проводив зустрічі з підлітками. Зокрема, розповідав про небезпеку наркотиків, адже сам свого часу пережив період залежності від алкоголю та кокаїну. Колишній чемпіон відкрито визнавав власні помилки та наголошував на важливості дисципліни.

Останні роки життя "Базуки" були затьмарені проблемами зі здоров'ям. Ще у 2013-му він публічно розповів про ушкодження мозку. Згодом його стан вимагав постійної уваги близьких.

Вільфредо Гомес із родиною, 2025 рік Alexis Cedeño / El Nuevo Día

На початку жовтня 2026 року син Гомеса звернувся до шанувальників із проханням молитися за здоров'я батька, а вже за лічені дні його серце зупинилось. Після смерті Вільфредо Пуерто-Рико оголосило триденну жалобу.

15 жовтня сотні людей прийшли попрощатися з ним до колізею Роберто Клементе в Сан-Хуані. Труну встановили в центрі спеціально облаштованого рингу. Серед присутніх був і легендарний Фелікс Тринідад.

Саме на там у травні 1977 року Гомес уперше став професійним чемпіоном світу. Майже пів століття між цими двома подіями вмістило 42 нокаути, три чемпіонські пояси та славу, що давно вийшла за межі Пуерто-Рико. Арена, яка колись зустрічала народження великого чемпіона, стала місцем останнього прощання з ним.