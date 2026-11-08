Гатчінсон переміг Буатсі та став чемпіоном світу WBC у напівважкій вазі

Шотландський боксер Віллі Гатчінсон (21-2, 14 КО) здобув перемогу над британцем Джошуа Буатсі (20-2, 13 КО) в реванші, який відбувся в Манчестері, та завоював титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

У реванші Гатчінсон захопив центр рингу, методично працював джебом, вибухав швидкими комбінаціями та постійно змінював стійку, ускладнюючи супернику підготовку до атак.

Буатсі зробив ставку на акцентовані удари по корпусу, однак суперник читав його дії та ефективно нейтралізував його наступальні спроби.

У підсумку бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою 28-річного Гатчінсона одноголосним рішенням суддів – 117-112, 115-113, 115-113.

Зазначимо, що спочатку другий бій між боксерами мав визначити володаря тимчасового чемпіонського поясу WBC. Однак після того, як американець Давід Бенавідес відмовився від титулу заради переходу до першої важкої ваги, поєдинок отримав статус бою за повноцінне чемпіонство.

Завдяки перемозі Гатчінсон став восьмим британським чемпіоном світу в напівважкій вазі. До нього останнім представником Великої Британії, який володів цим титулом, був Нейтан Клеверлі у 2017 році.

Нагадаємо, Буатсі та Гатчінсон уже зустрічалися у вересні 2024 року. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Буатсі – 117-108, 115-110 та 112-113. Після цього британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Напередодні Рогава роздільним рішенням суддів поступився Тейлору в титульному поєдинку.