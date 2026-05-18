Гірн оцінив можливість проведення трилогії Усик – Джошуа

Едді Гірн висловився про можливе третє протистояння між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Промоутер Ей Джея заявив, що головним завданням британця є повернення чемпіонського титулу. Він вважає, що його клієнт хотів би провести трилогію з українцем, проте сумнівається в реальності такого розвитку подій.

"Кінцева мета Джошуа – знову виграти титул чемпіона світу. Однозначно є кілька речей, які він прагне зробити. Він хоче перемогти Тайсона Ф'юрі та знову стати чемпіоном світу. Тож наш план на цю мить – це те, що ми безпосередньо бачимо перед собою: Пренга та Тайсон Ф'юрі. Не думаю, що трилогія відбудеться. Втім бокс – штука цікава й непередбачувана. Якась частина Ей Джея завжди буде прагнути реваншу з Усиком, адже він двічі йому програв. Те саме стосується Ф'юрі. Вони природжені спортсмени, які хочуть спробувати зійтися з ним у рингу знову", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ей Джея рішенням суддів у 2021 та 2022 роках. Напередодні українець прибув у Єгипет, де 23 травня проведе бій проти Ріко Верховена.

На кону буде стояти чемпіонський титул WBC. Раніше Едді Гірн ділився думками про це протистояння.