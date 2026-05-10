Король Нілу: Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC

Переможець бою між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між Усиком та Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.

WBC president Mauricio Sulaimán has revealed a 'King of The Nile' commemorative belt for the winner of Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza 🤩



Напередодні свою підготовку до поєдинку показав український боксер. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.

