Король Нілу: Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC
Усик і Верховен
Переможець бою між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".
Поєдинок між Усиком та Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.
Напередодні свою підготовку до поєдинку показав український боксер. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.
