IBF ухвалила рішення щодо бою Усик – Верховен

Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволила Олександру Усику (24−0, 15 КО) провести несанкціонований бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Пояс IBF, яким володіє Усик, стане вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Також організація визнала систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов'язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

"29 квітня 2026 року Рада директорів IBF провела відеоконференцію і ухвалила рішення задовольнити прохання Усика про виключення за дотримання таких умов: Якщо Усик програє 23 травня 2026 року, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде негайно оголошено вакантним.

Якщо Усик переможе 23 травня 2026 року, IBF визнає місце WBC у ротації та призначить обов'язковий бій за версією IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

Якщо Всесвітня боксерська асоціація (WBA) видасть спеціальний дозвіл, Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнає позицію WBA в ротації та призначить обов'язковий бій IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

IBF залишає за собою право змінити дату обов'язкового бою в разі істотних затримок у ротації", – йдеться в повідомленні.

Напередодні аналогічне рішення ухвалила Світова боксерська асоціація (WBA).

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Ріко уже прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав вагу.