Я його нокаутую: Ф'юрі назвав слабке місце Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над ексчемпіоном Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це боксер розповів у коментарі FurociTV.

"Я його нокаутую, жодних сумнівів. Він не зможе протриматися проти мене. У нього слабка щелепа, а я влучу по ній, бо я швидший і кращий боксер.

Ось вам цікавий факт: останні п'ять боїв Даніеля Дюбуа були проти Усика, Міллера, Хрговича, Джошуа та Вордлі. І в кожному з цих поєдинків він влучав їм просто в щелепу. Але єдиним, хто впав – причому не один раз, а п'ять, – був Джошуа.

Він бив Усика по щелепі з усієї сили – і той не впав. Те саме було й з Вордлі. Ви бачили це протягом 10−11 раундів того вечора. Міллер увесь бій перебував під шаленим тиском і жодного разу не впав. Те саме й Хргович.

Єдиним, кого нокаутували та кого п'ять разів відправили в нокдаун, був Джошуа. Тож я поставлю його на місце. Корова на льоду", – підсумував Ф'юрі.