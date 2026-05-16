У фанатів побіжать мурашки по тілу: Гірн очікує першу битву поглядів Джошуа і Ф'юрі

Промоутер ексчемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Едді Гірн поділився очікуваннями від першої битви поглядів свого клієнта і Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Гірн сподівається, що "Циганський король" приїде в Ер-Ріяд на вечір боксу Джошуа – Пренга, який відбудеться 25 липня.

"Я був би шокований, якби його не було в Ер-Ріяді 25 липня. Тому що це саме той момент.

І знаєш, вони ж ніколи не стояли віч-на-віч. І коли вони вперше стануть віч-на-віч, у кожного фаната боксу і спорту побіжать мурашки по шкірі. Це буде те, чого ви ніколи не забудете", – сказав Гірн.