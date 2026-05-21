Усик назвав, скільки боїв проведе до завершення кар’єри
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) натякнув, що кінець його блискучої кар'єри близький – і як тільки він піде, то вже не повернеться.
Слова українcького боксера для DAZN цитує Boxingscene.com.
"Три бої [включаючи Верховена] і кар'єру закінчено. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, я не повернуся".
У своїх останніх шести боях Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Ця вражаюча серія дозволила йому двічі стати абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.
Враховуючи, що серед головних претендентів на бій з ним є такі боксери, як Агіт Кабаєл, Мозес Ітаума та троє його останніх суперників, 39-річному Усику не бракує викликів.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.