Усик назвав, скільки боїв проведе до завершення кар’єри

Руслан Травкін — 21 травня 2026, 03:11
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) натякнув, що кінець його блискучої кар'єри близький – і як тільки він піде, то вже не повернеться.

Слова українcького боксера для DAZN цитує Boxingscene.com.

"Три бої [включаючи Верховена] і кар'єру закінчено. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, я не повернуся".

У своїх останніх шести боях Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Ця вражаюча серія дозволила йому двічі стати абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.

Враховуючи, що серед головних претендентів на бій з ним є такі боксери, як Агіт Кабаєл, Мозес Ітаума та троє його останніх суперників, 39-річному Усику не бракує викликів.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.

