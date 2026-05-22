Усик – Верховен. Онлайн-трансляція церемонії зважування боксерів

У п'ятницю, 22 травня, відбудеться церемонія зважування Олександра Усика (24-0, 15 КО) та Ріко Верховена (1-0, 1 КО) напередодні великої битви у Гізі.

Офіційний захід стартує о 20:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що 21 травня боксери зійшлися у черговій дуелі поглядів та взяли участь у пресконференції. Під час спілкування з пресою нідерландський кікбоксер назвав свою мету на двобій з непереможеним українцем.

Андрій Котельник та Віктор Постол зробили свої прогнози на майбутній двобій.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

