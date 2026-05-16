Гірн назвав боксера, з яким хоче побитися Джошуа після бою проти Ф'юрі

Едді Гірн висловився про найближчі кар'єрні плани свого клієнта Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Слова промоутера передає Sky Sport Boxing.

Він заявив, що британець знову хоче стати чемпіоном світу. Проте наразі Ей Джей сфокусований на двох найближчих боях – із Крістіаном Пренгою та Тайсоном Ф'юрі.

Після цього він планує вийти на титульний бій. Особливо його цікавить реванш із Даніелем Дюбуа, якому британець поступився восени 2024 року.

"Якщо він виграє обидва поєдинки, то отримає шанс битися за титул чемпіона світу з будь-яким чемпіоном, якого захочемо. І я знаю, яким є Ей Джей – він хоче ще раз побитися з Дюбуа, бо програв йому. Даніель – дуже незручний суперник. Так, у нього є слабкі сторони, але він справді небезпечний. Будь-хто, хто виходить проти нього, має показати максимум, щоб перемогти. Ми віримо, що Ей Джей здатен це зробити. Але він уже бився з ним і програв достроково. Тому він дуже хоче реванш за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Він узагалі хоче ще раз побитися з ним, але особливо – за чемпіонський пояс. Однак спочатку треба виграти наступні два бої. Мрія – виграти їх, а у 2027 році знову побитися за титул і стати триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що поєдинок проти албанця Крістіана Пренги відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. З "Циганським королем" Ентоні Джошуа має розділити ринг у четвертому кварталі 2026 року.