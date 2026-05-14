WBA дозволила Усику захищати чемпіонський пояс у бою з Верховеном

Олександр Булава — 14 травня 2026, 22:37
Світова боксерська асоціація (WBA) дозволила Олександру Усику (24-0, 15 КО) захищати свій титул WBA у майбутньому поєдинку проти Ріко Верховена.

Команда Усика надіслала спеціальний запит до асоціації. WBA розглянула справу і дозволила українському чемпіону вийти на бій зі своїм титулом. Проте чемпіонський пояс не буде на кону для Верховена, оскільки він не має жодного рейтингу в організації.

У разі перемоги українця поєдинок буде зараховано як успішний захист титулу. Якщо ж чинний чемпіон зазнає поразки, тоді WBA перегляне його статус і визначиться з подальшими кроками щодо чемпіонського поясу в надважкій вазі.

Верховен, який наразі не може претендувати на чемпіонський пояс WBA, зможе увійти до рейтингу організації у випадку перемоги.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Раніше відомий тренер Шейн Макгіган оцінив шанси Верховена здійснити апсет у битві з Усиком.

