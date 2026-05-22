Усик – Верховен: усе, що варто знати про битву легендарних бійців

Олександр Усик після майже річної паузи повертається на ринг для проведення бою з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном. Нідерландець за свої заслуги в іншому виді спорту отримав шанс одразу побитись за статус чемпіона світу за версією WBC.

Місце та дата бою Усик – Верховен

Протистояння бійців відбудеться в Єгипті. Вони визначатимуть сильнішого 23 травня просто неба в історичному місці – біля підніжжя стародавніх пірамід на плато Гіза.

Битва цих супертяжів стане головною подією вечора боксу, який розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний кард стартує приблизно о 20:00, а Усик і Верховен вийдуть на ринг приблизно опівночі.

Хто б'ється в андеркарді?

Перед цим відбудеться ще дев'ять поєдинків, серед яких є декілька доволі цікавих. Зокрема, після прелімів першим на ринг вийде Даніель Лапін.

Непереможений українець протистоятиме Бенджаміну Мендесу Тані. Француза не можна назвати по-справжньому серйозною опозицією, проте рекорд він має 9-1 (2 КО).

Також варто звернути увагу на бій Річарда Торреса з Френком Санчесом. Переможець цієї пари має стати претендентом на титул IBF, яким нині володіє Олександр Усик.

У співголовному ж поєдинку зійдуться Хамза Шираз і Алем Бегіч. Британець є великим фавором протистояння за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у суперсередній вазі.

Хамза Шираз (Великобританія) – Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Великобританія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) – Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) – Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) – Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)

Профіль боксерів

Олександр Усик (24-0, 15 КО) не потребує особливого представлення. Він уже тривалий час є королем надважкого дивізіону та володіє трьома з чотирьох основних поясів.

Українець здобув статус абсолютного чемпіона в липні 2025 року, після чого відмовився від титулу WBO через небажання його захищати проти Фабіо Вордлі.

Загалом за останні п'ять років Олександр бився лише з трьома боксерами й усі вони були британцями. Він по два рази здолав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, який наразі й володіє поясом, якого бракує Усику для звання абсолюта.

Перших двох він здолав рішенням суддів, а ось "Динаміт" не зміг протриматись повну дистанцію з українцем. Зокрема, в реванші він був нокаутований вже легендарним ударом "Іван".

Вік : 39 років

: 39 років Зріст : 191 см

: 191 см Розмах рук : 198 см

: 198 см Стійка: шульга

Ріко Верховен виходить на цей бій у статусі явного андердога. Він є справжньою легендою кікбоксингу, проте наразі залишається загадкою щодо своїх навичок у боксі.

У своєму виді спорту нідерландець є величиною рівня Олександра Усика. "Король кікбоксингу" протягом 12 років утримував статус чемпіона Glory, який успішно захищав 13 поспіль разів.

Єдиний бій у боксі він провів у далекому 2014 році. Тоді йому протистояв маловідомий угорець Янош Фінфера.

Верховен вже у другому раунді забив суперника серією потужних ударів, здобувши перемогу нокаутом. Що цікаво, його тренером з боксу ще з тих часів є Пітер Ф'юрі – дядько "Циганського короля".

Загалом нідерландець востаннє бився влітку 2025 року. Він здолав росіянина Артема Вахітова, після чого звільнив пояс чемпіона Glory й оголосив про перехід у бокс.

Таке рішення для багатьох виглядає логічним кроком, адже Верховену просто стало нудно там, де він уже все довів і зачистив свій дивізіон до блиску, маючи серію з 22 поспіль перемог.

Він зізнався, що потребував нового виклику. І саме його Ріко побачив у можливості побитись з Олександром Усиком, про що спортсмен розповів після оголошення їхнього бою:

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі. Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого".

Напередодні ж він заявив, що збирається стати новим обличчям боксу та вірить, що може здивувати скептиків, які не дають йому шансів у протистоянні з українським боксером.

Вік : 37 років

: 37 років Зріст : 196 см

: 196 см Розмах рук : 200 см

: 200 см Стійка: ортодокс

Прогнози на бій від зірок боксу

У цьому протистоянні практично всі експерти сходяться в думці, що впевнену перемогу має забирати Олександр. Вони акцентують увагу на тому, що українець є явним фаворитом, а його професіоналізм не дає приводу сумніватись, що він відповідально готувався на майбутньої битви.

Зокрема, у тріумфі Усика переконаний Тоні Белью, який йому поступився у битві за абсолют у крузервейті:

"Думаю, цей бій буде дуже захопливим протягом шести, семи, можливо, восьми раундів, які він триватиме. Олександр придивиться до Ріко. Він проаналізує, що той робить, з'ясує, як на нього впливають фінти та на яку сторону його можна виманити. Як тільки Усик все це проаналізує, він позбудеться Верховена. У нього просто буде занадто багато переваг, і так все й буде. Він робить те саме з усіма іншими".

Енді Руїс також бачить переможцем українця. Він заявив, що Ріко є потужним бійцем, проте бокс – це територія Усика:

"Усик має перемогти. Він досвідчений боєць. Він чемпіон. Він абсолютний чемпіон у надважкій вазі. Але я чув багато людей, які казали йому бути обережним із Верховеном. Цей хлопець не жарт. Я бачив декілька коротких відео, де він б'є по мішку та деякі його бої, але я думаю, що Усик переможе його, враховуючи те, що Ріко не може задіяти свої ноги".

Легендарний тренер Тедді Атлас абсолютно не вірить в сенсацію. Він переконаний, що це буде легка прогулянка для Олександра:

"У нас більше шансів побачити повернення Тутанхамона, ніж те, як Верховен створить сенсацію, яка буде чимось більшим, ніж просто апсет. Нікого не можна недооцінювати. Він великий, сильний хлопець. Ріко в хорошій формі та фізично міцний. У нього великий досвід у кікбоксингу. Нікого не можна недооцінювати, але він, схоже, не має жодних шансів проти Усика. Піраміди. Ми побачимо Сфінкса. Можливо, побачимо Тутанхамона. Побачимо щось пов'язане з цією гробницею чи типу того. Але апсету ми точно не побачимо".

Дещо обережніший прогноз дав колишній чемпіон світу Джонні Нельсон. Він вважає, що нідерландець зможе протриматись усю дистанцію, але програє рішенням суддів:

"Не думаю, що це буде дострокова перемога. Гадаю, Усик переможе за очками. Думаю, Ріко буде в чудовій фізичній формі, дуже сильним. Порівняно з Усиком він обмежений у плані техніки, але, на мою думку, він зможе пройти всю дистанцію. Він буде хапати та клінчувати. Хіба що рефері втрутиться та врятує його, але одностороннього побиття не буде".

Джозеф Паркер заявив, що це бійці різного рівня, тому навіть немає сенсу їх порівнювати:

"Те, чого Усик досягнув у своїй кар'єрі, неймовірно. Тож поєдинок, який він проведе наступним – це просто один із тих боїв, які він сам обрав. Я не хочу говорити, що його суперник – лайно, але різниця між тим, звідки він прийшов, і рівнем битви з Усиком дуже відчутна".

А ось Дерек Чісора наважився на сміливий прогноз. Британський ветеран вважає, що Верховен може шокувати боксерську спільноту:

"Я кажу тобі: він може побити Усика. Просто влучить по ньому".

Також вірить в апсет і Джаррелл Міллер. Американський супертяж заявив, що Усик буде великим фаворитом, проте свій прогноз зробив на першу поразку українця на профі-рингу:

"Верховен – справжній боєць, він не якийсь там слабак. Тож я ризикну та поставлю на нього. Він феноменальний боєць у своєму поважному виді спорту. Якщо дивитися на статистику, то так – фаворитом буде Усик, так, Олександр повинен вигравати та все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на свого хлопця Ріко".

Де дивитись бій Усик – Верховен?

Офіційним транслятором бою у світі є DAZN. Його покажуть за системою PPV, тож для перегляду треба буде мати підписку на цей стрімінговий сервіс і додатково сплатити близько 900 гривень, щоб легально подивитись протистояння зіркових бійців.

В Україні ж можна переглянути пряму трансляцію поєдинку за доступнішою ціною. Її покаже медіасервіс Київстар-ТБ.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет "Преміум HD", а також на його аналогах – тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів. Вартість такої передплати – 119 гривень на місяць.

Також напередодні стало відомо, що в Чехії та Польщі покажуть бій Усик – Верховен з українським коментуванням на Megogo у форматі разового платного доступу. Вартість доступу до трансляції становитиме 461 крону та 79,99 злотих відповідно.

Прогноз букмекерів

Однозначним фаворитом майбутнього протистояння, звичайно ж, вважається Олександр Усик. Коефіцієнт на перемогу українця становить 1,05.

Тріумф Верховена оцінюється у 9,50, а нічия – 26,00. Найбільш ймовірним результатом поєдинку є дострокова перемога Олександра з коефіцієнтом 1,20, а його звитяга за очками – 5,00.

Зазначимо, що напередодні боксери провели дуель поглядів. Вона відбулась на тлі величних пірамід та обійшлась без скандальної поведінки з боку суперників.