Чемпіон IBF Келлі може провести бій в андеркарді вечора боксу Джошуа – Пренга

Британський промоутер Едді Гірн анонсував найближчий бій чемпіона IBF у першій середній вазі Джоша Келлі (18-1-1, 9 КО).

Свій перший захист титулу проти ірландця Каойміна Аг'ярко (18-0, 7 КО) Келлі може провести 25 липня в Ер-Ріяді. Поєдинок увійде в андеркард вечора боксу Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга.

Якщо сторони не встигнуть домовитися, то бій може стати частиною серпневого шоу Matchroom у Ньюкаслі.

Зазначимо, що британець Джош Келлі здобув титул IBF у лютому 2026 року, коли переміг росіянина Бахрама Муртазалієва (23-1, 17 КО) рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, що поєдинок Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренги стане проміжним для колишнього чемпіона світу. Наступним суперником Ей Джея стане Тайсон Ф'юрі. Зіркові боксери підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.