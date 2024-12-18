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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик: У мене немає агресії до Ф'юрі, лише повага

Станіслав Лисак — 18 грудня 2024, 13:07
Усик: У мене немає агресії до Ф'юрі, лише повага
Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що відчуває лише повагу до британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Слова Усика цитує видання The Guardian.

"Тайсон зараз говорить менше, ніж раніше. Може, він змінився. Може, це його гра. Мені все одно, що він говорить про мене. У мене немає до нього агресії, лише повага", – сказав Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.

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