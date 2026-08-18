Катерина Усик показала яскраві кадри з відпочинку з Олександром: подружжя розважилося на воді

Дружина українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Катерина поділилася з підписниками новими кадрами із сімейного відпочинку в Іспанії.

На фото подружжя насолоджується сонячною погодою та проводить час біля моря. Олександр і Катерина покаталися на водному скутері, а також позували разом в обіймах, демонструючи чудовий настрій під час відпустки.

Відповідні світлини Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з кадрів, подружжя вирішило максимально насолодитися відпочинком після насиченого періоду.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

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Раніше повідомлялося, що подружжя поділилося сімейними фото з донечкою.