Любов: дружина Усика показала милі фото боксера з маленькою донькою
Дружина Олександра Усика Катерина порадувала підписників новою сімейною публікацією. Вона показала дуже теплі кадри, на яких абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі проводить час зі своєю найменшою донькою Марією.
На світлинах Олександр тримає дівчинку на руках, обіймає її та просто бавиться з донькою. Усик на фото постав не у звичному образі суворого спортсмена, а в ролі турботливого батька, який насолоджується кожною миттю поруч із дитиною.
Марія народилася у січні 2024 року та стала четвертою дитиною в родині Усиків.
Катерина не стала додавати до фотографій довгих пояснень, залишивши лише одне слово, яке, здається, чудово передає атмосферу кадрів – "Любов".
Нагадаємо, останніми тижнями Олександр Усик активно подорожує. Нещодавно українець разом із дружиною відвідав фінал чемпіонату світу-2026 з футболу в Нью-Йорку, де не лише запально танцював на трибунах, а й зустрівся з легендою іспанського футболу Серхіо Рамосом.
Після цього сім'я вирушила до Іспанії, де продовжила свій літній відпочинок.