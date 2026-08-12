Любов: дружина Усика показала милі фото боксера з маленькою донькою

Дружина Олександра Усика Катерина порадувала підписників новою сімейною публікацією. Вона показала дуже теплі кадри, на яких абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі проводить час зі своєю найменшою донькою Марією.

На світлинах Олександр тримає дівчинку на руках, обіймає її та просто бавиться з донькою. Усик на фото постав не у звичному образі суворого спортсмена, а в ролі турботливого батька, який насолоджується кожною миттю поруч із дитиною.

Читайте також : Фото Дружина Усика вразила новою фотосесією в Іспанії: Катерина показала розкішний образ

Марія народилася у січні 2024 року та стала четвертою дитиною в родині Усиків.

Катерина не стала додавати до фотографій довгих пояснень, залишивши лише одне слово, яке, здається, чудово передає атмосферу кадрів – "Любов".

Нагадаємо, останніми тижнями Олександр Усик активно подорожує. Нещодавно українець разом із дружиною відвідав фінал чемпіонату світу-2026 з футболу в Нью-Йорку, де не лише запально танцював на трибунах, а й зустрівся з легендою іспанського футболу Серхіо Рамосом.

Після цього сім'я вирушила до Іспанії, де продовжила свій літній відпочинок.