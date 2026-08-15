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Шанс перевершити Алі та Луїса: американський тренер дав пораду Усику щодо завершення кар'єри

Олександр Булава — 15 серпня 2026, 21:08
Шанс перевершити Алі та Луїса: американський тренер дав пораду Усику щодо завершення кар'єри
Олександр Усик
Getty Images

Легендарний американський тренер Тедді Атлас закликав колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) завершити кар'єру інакше, ніж Мухаммед Алі та Джо Луїс.

Його слова передає Boxing News.

Усик має можливість залишити бокс на власних умовах після того, як став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах.

"Я хочу лише одного: щоб Усик зробив те, що вдавалося далеко не кожному великому бійцю – пішов у захід сонця, перебуваючи на піку. Пішов цілим і неушкодженим, здоровим і з тією спадщиною, яку ми заслуговуємо пам'ятати.

Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мухаммед Алі також не зміг. Я хотів би побачити, як Усик зробить це. Не мені вирішувати, коли йому час зупинитися. Це має вирішити сам Усик. Але мені здається, що він починає робити свій вибір", – підсумував Атлас.

Свій останній бій українець провів у травні у єгипетській Гізі, де в 11-му раунді переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом.

Український боксер наприкінці червня ухвалив рішення звільнити свої пояси. Він заявив, що поки не завершає кар'єру й у нього залишився "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

Олександр Усик Тедді Атлас

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