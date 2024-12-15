Усик: Якщо буде можливість нокаутувати Ф'юрі, я це зроблю

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий нокаутувати Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це український боксер розповів виданню Daily Mail.

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"Легше точно не буде. Я думаю, що буде навіть складніше. Я завжди налаштовую себе на важку боротьбу. Мені не потрібно, щоб було легше. У легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає. Неможливо досягти успіху без важкої праці. Все, що дається легко, погано росте.

Проти Ф'юрі це не я вирішив – це небесні сили вирішили, що саме так я переможу. Але, якщо у мене буде можливість нокаутувати Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші, я нею скористаюся", – сказав Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

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У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.