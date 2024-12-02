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Ф’юрі змінив стратегію на реванш з Усиком

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 12:15
Ф’юрі змінив стратегію на реванш з Усиком

Ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) змінив підхід до реваншу проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомив журналіст Гарет Девіс.

Тайсон у другому поєдинку буде важчим на 5 кг. Перед першим боєм Ф’юрі показав вагу 118,8 кг, Усик – 105,6 кг.

"Мені в його таборі сказали, що саме таким він вийде в бою проти Усика, 123,8 кг", – сказав Девіс.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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