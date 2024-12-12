Усик прибув у Саудівську Аравію на реванш проти Ф'юрі

Володар титулів WBC, WBA, WBO й IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) разом з командою прибув в Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), де відбудеться його другий бій проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це повідомляє Ready to Fight.

Чемпіона в аеропорту зустріла українська діаспора.

Напередодні Усик оголосив про завершення тренувального табору.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.