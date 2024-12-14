Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії на реванш проти Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) прибув до Саудівської Аравії на реванш з чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Відповідне відео опублікував tntsportsboxing в Instagram.

Нагадаємо, раніше до Саудівської Аравії прибув і Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.