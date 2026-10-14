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Усик у списку: Канело назвав п'ятірку найкращих боксерів P4P

Денис Іваненко — 14 жовтня 2026, 10:53
Усик у списку: Канело назвав п'ятірку найкращих боксерів P4P
Сауль Альварес
Instagram/canelo

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) поділився думкою про найкращих боксерів сучасності.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Мексиканець назвав свою п'ятірку чинних найкращих бійців незалежно від вагової категорії. До списку увійшов й Олександр Усик, якого Канело назвав першим.

"Моя п'ятірка найкращих боксерів P4P – Олександр Усик, Наоя Іноуе, Дмитро Бівол, Шакур Стівенсон і Джервонта Девіс", – сказав Альварес.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Сауль проведе 31 жовтня. Він буде битись із Крістіаном Мбіллі за пояс WBC у другій середній вазі.

Востаннє Канело виходив на ринг у вересні минулого року. Тоді він програв Теренсу Кроуфорду в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що напередодні мексиканець висловився про завершення кар'єри. Він розповів, скільки поєдинків ще планує провести.

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