Лапін переважив суперника напередодні бою в андеркарді Усик – Ф'юрі

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Даніель Лапін (10-0, 4 КО) та його суперник Ділан Колін (14-0, 4 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні бою в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер виявився важчим за суперника, мінімально вклавшись у ліміт вагової категорії.

Даніель Лапін – 79,3 кг.

Ділан Колін — 78.4 кг.

Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

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