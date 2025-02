Бетмен проти Джокера: дружина Усика показала кастомні рукавиці на честь бою з Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик, схоже, готується до зустрічі з фанатами, тому опублікував у соціальних мережах фото, де він лежить навколо багатьох пар рукавичок.

Ймовірно, український спортсмен буде розігрувати чи просто дарувати своїм прихильникам боксерський атрибут зі своїм автографом.

Instagram

В свою чергу дружина Олександра показала в Інстаграмі кастомні рукавиці на честь поєдинків чоловіка з Тайсоном Ф'юрі. Виконані вони в стилі протистояння героїв коміксів Бетмена та Джокера, посилаючись на відомі костюми британця та українця, в яких вони свого часу з'являлися на пресконференціях.

Також на рукавичках написані культові фрази Ф'юрі та Усика. "U big dooser", "He's a little man, I'm a big man", "I'm feel, I'm very feel", "Don't be afraid".

Instagram

Нагадаємо, минулого року Тайсон провів два поєдинки проти Олександра. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс WBC, а українець став абсолютним чемпіоном.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець здобув ще більш переконливішу перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.